Lautaro Martinez, attaccante dell'Inter, è intervenuto ai microfoni di Inter TV per commentare il successo di San Siro contro il Barcellona: “Stasera è una serata speciale perché era una vittoria di cui avevamo bisogno. Sicuramente visto come è arrivata si gode ancora di più. Era un momento in cui i risultati non stavano arrivando, per questo motivo serviva una vittoria in qualsiasi modo ed è arrivata. Da qui in avanti credo che cambieranno molte cose, speriamo di ripartire da questa vittoria e dallo spirito di squadra mostrato oggi. È stata una vittoria di cuore e di personalità, sono felice per il lavoro che stiamo facendo anche se non stavano arrivando i risultati. Stasera abbiamo fatto gol nel momento giusto e abbiamo vinto una partita importante. Come sto io? Oggi ero un po’ affaticato, ma non potevo non essere in campo in questa partita. In questo momento abbiamo bisogno di tanto cuore, voglio dare una mano ai compagni e a questa gente che ci ha sostenuto tanto anche nei momenti difficili”.