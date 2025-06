Getty Images

Inter, Lautaro: "Ottima stagione, anche senza titoli. Ora dobbiamo rialzarci"

Alessandro Miglio

6 minuti fa



“Non siamo riusciti a fare niente di quello che avevamo preparato. Complimenti al Paris Saint-Germain che ha fatto una partita straordinaria. Non hanno sbagliato nulla e hanno meritato”. Nonostante l’amarezza, Lautaro Martinez ha analizzato con lucidità la finale della Champions League, persa dall’Inter 5-0 contro il PSG.



“Io sono orgoglioso della squadra, del mister, della società”, ha dichiarato il capitano nerazzurro a Sky Sport. “Ora bisogna rialzarsi, come è giusto che sia. Abbiamo fatto un'ottima stagione, pur non vincendo neanche un titolo. Contano le vittorie, c'è amarezza e voglia di ripartire. Abbiamo dato tutto in campo, oggi è arrivata una sconfitta che fa male. Ma sono orgoglioso”.