Inter, Lautaro: "Partita completa, la squadra ha dimostrato di valere. Il goal? Volevo calciare di sinistro, poi..."

L'batte il Bayern Monaco a domicilio nell'andata dei quarti di finale di UEFA Champions League e lo fa anche grazie al suo capitano, che sblocca l'incontro poi terminato 2-1 per i nerazzurri con il momentaneo pareggio die il goal finale diAl termine della partita, l'attaccante argentino è intervenuto a Sky Sport: le sue dichiarazioni.- "Ho vinto un contrasto a metà campo, poi ho visto lo spazio lì. Prima volevo calciare di sinistro ma avevo tanta gente in mezzo, quindi ho cambiato piede e per fortuna è entrata. E' stato un bel goal, importante per aprire le marcature e andare in vantaggio".

- "Tantissimo. Dopo il pareggio di Parma dovevamo dimostrare, abbiamo parlato tantissimo con i ragazzi. Non avevamo fatto una buona gara nel secondo tempo. Dobbiamo crescere e prendiamo quello che abbiamo fatto qua, quella di oggi è una partita completa sotto tutti gli aspetti: carattere, personalità, qualità, fatta bene la fase di non possesso contro una squadra fortissima. Sono felice, i ragazzi un'altra volta in un grande stadio contro una grande squadra hanno dimostrato di valere tanto e di meritare di indossare questa maglia".

- "Che partita dovremo fare? La stessa, con la stessa intensità e qualità. Nel primo tempo abbiamo tolto loro il possesso e hanno sofferto. Ora pensiamo al campionato e poi alla Champions, dobbiamo recuperare in fretta perché abbiamo tante partite davanti".