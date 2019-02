L'attaccante dell'Inter Lautaro Martinez ha parlato a margine di un incontro con i tifosi avvenuto nella giornata odierna, in un'intervista ai microfoni di Sky Sport. Ecco le sue parole.



Sei contento delle tue ultime prestazioni?

"Sì, molto. Sono felice per quello che sto vivendo: voglio continuare così, allenandomi e dando tutto".



Ti soddisfa il tuo score realizzativo? Hai fissato una cifra a cui vuoi arrivare?

"No, non ho pensato a questo. Io penso a lavorare ed a dare il massimo: ogni volta che ho l'opportunità, tento di sfruttarla e di segnare. Questo è il mio compito principale".



Ultimamente stai scendendo in campo molto spesso: come sta rispondendo il tuo fisico?

"Fisicamente sto molto bene, ho finito le partite in modo perfetto a livello fisico grazie al lavoro che si fa in settimana. Io mi alleno sempre al massimo, per essere pronto quando arriva il mio turno".



Hai giocato in tanti ruoli, ma c'è una tua posizione di gioco preferita?

"Ovviamente preferisco stare il più vicino possibile alla porta: mi trovo bene con questo modulo, così come mi trovavo bene a giocare alle spalle di Mauro. Anche se in quel caso dovevo difendere un po' di più. Mi piace giocare centrale". Qual è il tuo rapporto con Luciano Spalletti?

"Con il mister mi trovo molto bene. Mi piace molto come mi appoggia, io rispondo dando il massimo e facendomi trovare sempre pronto. E' un allenatore che parla e che ti aiuta: sono felice di lavorare con lui".



Cosa ne pensi dell'andamento stagionale dell'Inter?

"Ovviamente vogliamo fare sempre meglio, siamo terzi in classifica e lontani dal primo posto, avendo perso tanti punti durante il nostro cammino. Dobbiamo cercare di mantenere il terzo posto nelle partite che restano".



Come state vivendo la situazione legata a Mauro Icardi?

"Oggi è stato il suo compleanno, l'abbiamo salutato e gli abbiamo fatto gli auguri. Lui era contento di stare con noi. Continueremo ad appoggiarlo. Come ho già detto, dipenderà esclusivamente dalla decisione sua e di chi lo gestisce: non è un nostro problema, deve risolverlo lui".



Speri di tornare a giocare con lui?

"Ovviamente: per noi è un giocatore molto importante. Lo appoggeremo".