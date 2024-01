Inter: Lautaro provato nella formazione titolare

Giorno di vigilia in casa Inter, che sabato riceve l'Hellas Verona a San Siro con calcio d'inizio alle ore 12.30. Rispetto all'ultima gara del 2023 pareggiata 1-1 sul campo del Genoa, Simone Inzaghi recupera dai rispettivi infortuni muscolari Federico Dimarco e Lautaro Martinez. Quest'ultimo è stato provato nella formazione titolare nella seduta di rifinitura svolta oggi ad Appiano Gentile. L'attaccante argentino parte quindi in vantaggio su Arnautovic per fare coppia con Thuram.



Invece gli esterni Dumfries e Dimarco dovrebbero partire dalla panchina, con Darmian a destra e Carlos Augusto sulla sinistra in campo dall'inizio. In difesa è atteso il rientro dal primo minuto del francese Pavard, preferito a Bisseck.



LA PROBABILE FORMAZIONE

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Lautaro, Thuram. All. Inzaghi.