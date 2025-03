Inter: Lautaro punta il derby con il Milan, per Dumfries speranza Bayern. Le ultime dopo gli esami

I problemi fisici dell'esterno olandese e dell'attaccante argentino sono gli ultimi in ordine cronologico a destare pensiero a Simone Inzaghi e ai nerazzurri e nella giornata di oggi erano fissati i controlli utili a stabilire l'entità dei loro guai. Buone notizie per il Toro, mentre è un po' più seria la situazione legata all'ex PSV.- Lautaro Martinez era tornato a Milano per un problema alla coscia, per precauzione Lionel Scaloni e lo staff dell'Argentina hanno preferito non sovraccaricare e rimandarlo a Milano. Nulla di grave per il capitano dell'Inter, un. Il capitano nerazzurro salterà la partita con l'Udinese (domenica 30 marzo), ma punta ad essere a disposizione a cavallo tra il derby con il(andata delle semifinali di Coppa Italia, mercoledì 2 aprile) e il turno di campionato seguente contro il(sabato 5 aprile).

- Tempi più lunghi invece per Denzel Dumfries, che ha accusato una. Salterà l'Udinese e realisticamente anche il derby di Coppa Italia e il Parma, le sue condizioni saranno rivalutate la prossima settimana con la speranza di riaverlo disponibile per l'andata dei quarti di finale di Champions League con il