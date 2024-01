Inter, Lautaro: 'Rinnovo? In questi giorni troviamo l'accordo, manca poco'

Redazione CM

Il capitano dell'Inter Lautaro Martinez ha parlato a Sky Sport dopo il successo in extremis contro il Verona a San Siro: "Era importante per noi dopo il pareggio col Genoa, dove eravamo stati in difficoltà su un campo piccolo. Oggi abbiamo trovato un avversario che ha i propri obiettivi, ma per noi era importante tornare a vincere davanti ai nostri tifosi. Non è stata un'ottima partita, potevamo fare meglio ma a volte le partite si vincono anche così".



ARNAUTOVIC - "Ci sta dando una grande mano... A Genova ha fatto una grande gara, oggi ha sbagliato un gol ma noi siamo tutti con lui. Gli faccio i complimenti perché sta lavorando tanto e sta lavorando bene".



INTER - "Dal primo all'ultimo minuto siamo stati in campo nello stesso modo. Nella fase di non possesso abbiamo fatto un po' di fatica, però l'importante erano i 3 punti e dobbiamo proseguire su questa squadra".



MOMENTO MIGLIORE IN CARRIERA - "Io posso migliorare ancora su tutti gli aspetti e cerco di farlo in ogni allenamento, con l'aiuto dei compagni, perché io gioco così grazie a loro. Sono felice di essere in questa squadra perché tutti si allenano nello stesso modo, cercando di migliorarsi sempre".



RINNOVO - "Non lo so... Io sto pensando al campo, a quello che devo fare. Al resto ci pensano il procuratore, la famiglia e la società. Sicuramente troveremo l'accordo in questi giorni, sicuramente manca poco ma le tempistiche non le conosco, non so se sarà domani o dopo la Supercoppa".



THURAM - "Questo ditelo voi... Io non parlo di me stesso, cerco di migliorare e di imparare dai compagni che mi giocano a fianco. Non era scontato, ma lui è arrivato e si è messo subito a disposizione e abbiamo trovato subito un'affinità bella, ma dobbiamo crescere ancora".