Dopo Bologna-Inter 1-0, un Lautaro Martinez nervoso si presenta ai microfoni delle tv. Intervistato da Sky, l'argentino è protagonista di un botta e risposta piccato con Giancarlo Marocchi, attuale commentatore della tv satellitare ed ex giocatore di Bologna, Juventus e Nazionale.



Lautaro: "Così non andiamo da nessuna parte. Chiedo scusa ai tifosi".



Marocchi: "Le scuse ai tifosi vanno fatte fino a un certo punto perché tanto voi vi impegnate. Diventa più importante però il primo discorso relativo al fatto che così non andate da nessuna parte. Fossi un tuo compagno un po' mi farebbe arrabbiare ma lo userei per parlarne nello spogliatoio. Ma tra di voi quando vi ritroverete ne parlerete o no?".



Lautaro: "Sì, certo che ne parliamo. Io sono chiaro qui davanti al microfono e con i miei compagni. Tranquilli che io sono una sola persona e quello che ho da dire lo dico".