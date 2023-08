Niente Salisburgo per Lautaro Martinez. L'attaccante nerazzurro non è a disposizione dell'allenatore Simone Inzaghi per l'amichevole di oggi (calcio d'inizio alle ore 19 in diretta su Dazn e Sky) in Austria. Il nazionale argentino è alle prese con un sovraccarico muscolare: al suo posto gioca Correa in coppia con Thuram. Assente anche l'infortunato Acerbi, sostituito da de Vrij. In porta debutta Sommer, a centrocampo ballottaggio tra Frattesi e Mkhitaryan.



LE PROBABILI FORMAZIONI



SALISBURGO (4-3-1-2): Schlager; Dedic, Solet, Pavlovic, Morgalla; Forson, Kameri, Kjaergaard; Nene; Konaté, Ratkov. All. Struber.



INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Frattesi, Dimarco; Thuram, Correa. All. Inzaghi.