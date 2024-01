Inter, Lautaro sfida la Juventus: 'Fino alla fine per lo scudetto, nulla da temere'

Lautaro Martinez è sempre più il leader dell'Inter. L'attaccante argentino ha deciso la finale della Supercoppa italiana con un gol al 91°, che ha piegato il Napoli. Per lui si tratta della 21esima rete in questa stagione, la 123esima con la maglia nerazzurra dove sale al nono posto della classifica marcatori all-time. La Supercoppa è il nono titolo (il primo da capitano) della sua carriera dopo lo scudetto e la Coppa America nel 2021; la Supercoppa italiana, la Coppa Italia, la Finalissima e il Mondiale nel 2022; la Supercoppa Italiana e la Coppa Italia nel 2023.



10 - Lo scudetto della seconda stella sarebbe il decimo titolo per Lautaro. Dieci è anche il suo numero di maglia e presto potrebbe diventare pure la cifra tonda del suo stipendio annuale. Infatti i dirigenti nerazzurri sono da tempo al lavoro per blindarlo con un nuovo contratto. L'attuale accordo da 6 milioni a stagione più bonus scade a giugno 2026. Il nuovo contratto sarà valido fino al 30 giugno 2028 e prevederà un ingaggio da 10 milioni di euro netti all'anno, bonus compresi.



IN VOLO - Nell'aereo che ha riportato l'Inter da Riyad a Milano, Lautaro ha fatto un discorso a tutto il gruppo: "Sono orgoglioso di essere capitano di una squadra così - le sue parole riportate dalla Gazzetta dello Sport -. Ora non abbassiamo la tensione, questa era solo una tappa del percorso. Questa Supercoppa assumerà valore ancora più grande se vicino ci metteremo lo scudetto. Siamo nel momento decisivo, da mercoledì testa alla Fiorentina, è troppo importante per la classifica. Dobbiamo restare sul pezzo in tutte le partite fino alla fine, proprio come abbiamo fatto con il Napoli. La strada è giusta: continuiamo a pensare alla squadra e non a noi stessi, come abbiamo fatto fin qui. E non avremo nulla da temere". Un messaggio forte e chiaro alla Juventus.