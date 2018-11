Lautaro Martinez sigla il secondo gol in Serie A, ancora una volta di testa, come già aveva saputo fare contro il Cagliari. Ma se per l'attaccante argentino il gol in elevazione non è una novità, lo è invece per il Frosinone di questa stagione, che finora non aveva mai subito su colpo di testa. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“Se vogliamo trovare il pelo nell’uovo, l’Inter ha aspettato un po’ troppo a chiudere la gara. L’acuto di Ciofani a inizio secondo round forse l’ha convinta ad accelerare perché poco dopo Lautaro ha incornato alle spalle di Sportiello il pallone servito da Keita. Tra l’altro, primo gol aereo subito dal Frosinone in questo campionato. Da lì in poi è stata soltanto esibizione fino al bis di Keita”.