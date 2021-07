¡Hola Toro!



Ha vinto lacon l', riportando a casa un trofeo che mancava da 28 anni. Ma la testa delè già proiettata sulla nuova stagione.i prepara per la Serie A 2021/22 con l'allenandosi a casa, nel suo primo club, coidi Bahia Blanca, lì dove è iniziato tutto, nella società che, quando aveva 16 anni, lo fece andare alDue ore di allenamento, più un appuntamento per un'altra seduta, con il 10 dell'Inter che si è messo a completa disposizione di mister, partecipando sia alla parte atletica che a quella tattica. Queste le parole del presidente dei Liniers, Carlos, a Olé: "​Ogni volta che viene qui, la sua priorità è allenarsi con i ragazzi. Tutti erano molto contenti, non solo quelli della Prima Squadra, ma anche i ragazzi delle giovanili, erano al di là del campo ad ammirarlo. E tornerà un altro giorno.. Ha tanto amore per il club, alla fine rappresenta ciò che trasmettiamo ai ragazzi. Cerchiamo di trasmettere un senso di identità col club, cerchiamo di formare brave persone. E con lui abbiamo ottenuto un doppio risultato, umano e sportivo”.- “Mi ha contattato durante la Copa America. Domenica abbiamo definito i dettagli. Alle 15.10 era già al complesso Zibecchi, completando poi le due ore di allenamento” le altre parole del presidente dei Liniers. Che poi rivela un dettaglio economico del suo passaggio dalall', che ha arricchito anche le casse della squadra di Bahia Blanca: "​, abbiamo messo l’irrigazione automatizzata in 11 campi, abbiamo messo due campi sintetici a 11, abbiamo illuminato due campi, abbiamo allestito due campi per una scuola, abbiamo illuminato i campi da basket e da pallavolo, abbiamo cambiato pavimentazione, abbiamo finito la palestra con l’illuminazione a Led e abbiamo sistemato la piscina”. Questo perché ai Liniers spettava il 20% dei diritti federativi sulla cessione.LE PAROLE DEL TORO - Lautaro Martinez, poi, su Instagram, ha dedicato parole d'amore al suo vecchio club: "Tornare nel luogo dove mi hanno insegnati tanti valori è, per me, sempre una gioia immensa. ​Felice di vedere il club crescere in opere e infrastrutture, in modo che i ragazzi abbiano tutte le loro comodità, possano allenarsi e divertirsi".