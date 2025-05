Inter, Lautaro si allena in gruppo

Le buone sensazioni della vigilia si stanno trasformando, con il passare dei minuti, in sempre più certezze. L'allenamento di rifinitura in casa Inter, in vista della semifinale di ritorno della Champions League 2024/25 che vedrà i nerazzurri affrontare il Barcellona dopo il 3-3 della gara di andata in Catalogna, sta dando notizie confortanti a Simone Inzaghi soprattutto sul recupero dei due più importanti calciatori infortunati in rosa: Benjamin Pavard e, soprattutto, il capitano Lautaro Martinez.



LAUTARO CE LA FA - Il Toro di Bahia Blanca si era infortunato nel finale del primo tempo della gara di andata tenendo in agitazione tutto il mondo interista. Gli esami strumentali hanno escluso lesioni e la speranza di un recupero lampo, giorno dopo giorno, è cresciuta fino a diventare certezza. Il post pubblicato sul suo account instagram nella giornata di ieri ha acceso la fiammella che è diventata fiamma nel pomeriggio odierno: Lautaro si sta infatti allenando in gruppo anche se ha saltato il torello iniziale.



RECUPERA PAVARD - Stesso discorso, ma tempi di recuperi che si sono dimostrati più lunghi, anche per il difensore francese Benjamin Pavard. Il problema accusato nei minuti iniziali della gara contro la Roma che gli hanno fatto saltare la gara di andata prevedeva, a detta di Inzaghi, 18-20 giorni di stop, ma a soli 15 giorni di distanza anche lui si è allenato in gruppo saltando però anche lui il torello iniziale.



OUT FRATTESI - Non si sta allenando con il resto della squadra, invece, Davide Frattesi. Il centrocampista italiano è rimasto in palestra e non parteciperà alla seduta odierna perché ha subito una botta nella giornata di ieri e oggi è tenuto precauzionalmente a riposo.



CHI RECUPERA - Chi recupera? Le chance che tutti e tre possano essere convocati sono quindi cresciute e, dato che la semifinale si giocherà a Milano al Giuseppe Meazza a partire dalle 21, anche la mattinata di domani potrà essere decisiva per capire chi possa essere a disposizione fin dal 1'. L'idea di formazione oggi vede più Lautaro titolare e Pavard pronto ad entrare dalla panchina con Bisseck ancora titolare.