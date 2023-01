Decide Lautaro Martinez la sfida tra Inter e Verona sull'erba di San Siro. E' suo l'ennesimo sigillo che decide il match e avvicina i nerazzurri a Milan e Juve. Nel post partita ha parlato proprio El Toro ai microfoni di Dazn. Queste le sue parole:



VITTORIA IMPORTANTE - "Sicuramente dobbiamo migliorare ancora tanto, ma oggi dovevamo vincere e lo abbiamo fatto. Abbiamo fatto fatica, ma sono punti importanti."



RIENTRO DAI MONDIALI - "La voglia fa tanto. Anche ai Mondiali avevo tanta voglia e non ho potuto per un problema alla caviglia che mi portavo dietro da un mese."



SCUDETTO - "Nello spogliatoio parliamo di cercare sempre di migliorare le cose che non vanno bene. Il calcio adesso è così, si decide tutto con i dettagli."



SUPERCOPPA - "Siamo carichi, è un derby, è una finale. Ci giochiamo un altro titolo e dobbiamo abituarci a giocare queste partite importanti."