A margine della sfida contro il Torino, l'attaccante dell'Inter, Lautaro Martinez, ha parlato ai microfoni di Sky.



SULLA PARTITA - "Il Torino ha bisogno di punti, noi anche per restare in testa alla classifica ed è stata una partita difficile. Abbiamo raggiunto il risultato e siamo contenti dei tre punti. Ci alleniamo ogni giorno per fare le cose bene. Avevamo preparato la partita in maniera diversa rispetto a quella che abbiamo affrontato e c'era bisogno di cuore e testa. Oggi abbiamo dimostrato che siamo pronti per cose importanti".



SUL GOL - "Vogliamo raggiungere il nostro obiettivo, che è quello di vincere il campionato. Conta poco chi fa gol. Segnare per un attaccante è importante, sono felice di segnare per la mia famiglia che è sempre presente".



SUL RINNOVO - "Rinnovo? Stiamo lavorando. L'Inter è in difficoltà, noi dobbiamo continuare a lavorare, si troverà l'accordo. Sono tranquillo".