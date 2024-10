Inter, Lautaro: "Sogno la Champions da capitano. Gol più bello? Euroderby col Milan e finale di Copa America"

Il capitanoè stato Intervistato da Icon Magazine a margine della cerimonia del Pallone d'Oro 2024 in cui, al Théâtre du Châtelet di Parigi, l'attaccante interista si è classificato, non senza delusione, in top 10 e più precisamente al 7° posto finale. Il Toro ha raccontato i suoi obiettivi futuri con un tarlo importante che riguarda la Champions League."Per me è un onore che il più grande giocatore di tutti tempi pensi questo. Sono molto felice di essere stato tra i candidati".

"Penso che sia il riconoscimento a una grande stagione con la mia Nazionale, avendo vinto la Coppa America, e con il club, avendo conquistato lo scudetto della seconda stella e la Supercoppa italiana con l’Inter. E anche dal punto di vista personale: sono stato il miglior marcatore di entrambe le competizioni, eletto Mvp (miglior giocatore, ndr) della Serie A"."Sono maturato di pari passo come uomo e come calciatore. Sono arrivato in Italia che ero un ragazzo di vent’anni e in questi sei anni sono diventato padre e marito. Questo mi ha permesso di crescere anche come calciatore, arrivando ad essere con grande orgoglio capitano dell’Inter".

"Quello dell’ultima finale di Coppa America e quello nel derby contro il Milan nella semifinale di Champions, la scorsa stagione"."Dico sempre che la bacheca dei trofei non è mai troppo piena e lo spazio per nuovi trofei si trova sempre con piacere. È vero che ho avuto la fortuna di vincere già tanto con la mia Nazionale e con il mio club, ma bisogna sempre puntare a vincere il prossimo trofeo. Sicuramente vincere la Champions e farlo da capitano sarebbe una bella ciliegina".