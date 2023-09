, il match winner della Salernitana con quattro gol nella serata dell'Arechi, parla da capitano dell'Inter nel post-partita a IDAZN, mettendo sempre la squadra al centro dei suoi discorsi? "La Salernitana è un'ottima avversaria, era in difficoltà e sapevamo che qui l'ambiente sarebbe stato caldo, con la gente che si fa sentire. Noi dovevamo venire qui a fare l'Inter e l'abbiamo fatto.Quando arriva il gol uno è felice perché dà una mano alla squadra, l'importante è aver vinto e che siamo ancora lassù"."E' importante per un giocatore, ma io penso sempre alla squadra, a dare una mano ai compagni. Poi se lo vinco vorrà dire che avrò dato una grande mano alla squadra"."E' un ragazzo forte, che si spende tanto per la squadra. Viene da un altro calcio, sta imparando tantissimo il calcio italiano e il nostro gruppo. E' un grande ragazzo".A Sky Sport: "Oggi era fondamentale per noi, abbiamo perso una partita a San Siro in maniera immeritata, prendendo due gol per errori nostri. Oggi dovevamo vincere, nel primo tempo abbiamo creato delle situazioni e sbagliato sotto porta:"."Credo di sì, l'abbiamo già dimostrato nelle prime partite, poi magari c'è stato un calo fisico: si sente, perché noi siamo una squadra che pressa alto, che cerca di recuperare subito palla. Oggi abbiamo recuperato, il mister fa le sue scelte ed è importante che tutti stiamo bene quando il mister ci chiama"."Sicuramente, uno cerca di crescere sia fuori che dentro il campo. Sto crescendo fuori, con la mia famiglia, e questo mi porta a farlo sul campo".