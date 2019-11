In gol contro il Torino per la vittoria dell'Inter, Lautaro Martinez parla a Dazn al termine dell'incontro: "Sappiamo che stiamo facendo un grande lavoro, speriamo di continuare così. Siamo felici, in campo siamo un gruppo tosto. Rispetto all'anno scorso, dove forse non avevo avuto i minuti che servono a un giocatore quando cambia squadra, ho fatto un'ottima Copa America e un grande pre-campionato con il nuovo allenatore: sono molto felice, sto facendo un grande lavoro e lo sto mostrando in campo. Rapporto con Lukaku? Ci conosciamo e proviamo a migliorare di giorno in giorno, aiutando innanzitutto la squadra: se segniamo o no, l'importante è che vinca l'Inter".