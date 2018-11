Lautaro Martinez, attaccante dell’Inter, che fatica a trovare spazio in nerazzurro, è stato convocato dall’Argentina di Scaloni. Queste le parole del Toro rilasciate ai media argentini: “Mi alleno nella maniera migliore, il tecnico non mi sta utilizzando ma sono pronto a dare il massimo in ogni allenamento per quando mi tocca farmi trovare pronto. Il Mondiale? Senza dubbio sognavo di andarci, così come sognavo di essere in ogni convocazione. Do il massimo per essere qui perché è la cosa più bella”.



SU SCALONI - “La sua permanenza? Questo tocca a chi deve occuparsene. E’ una decisione della dirigenza, noi siamo qui per lavorare al meglio”.