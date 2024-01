Inter-Lautaro, Supercoppa e poi avanti col rinnovo: cifre e le ultime

Ancora avanti, sempre avanti, sia sul campo sia sul rinnovo più importante in assoluto.scende in campo domani contro il Napoli per guidare l'Inter di Simone Inzaghi alla conquista del, dopo che Samir Handanovic ha salutato la squadra nell'estate del 2023. L'avversario, il Napoli, ha ritrovato il sorriso con la vittoria in semifinale sulla Fiorentina, ma i favori del pronostico, data la classifica attuale della Serie A, ce li hanno tutti i nerazzurri.Le parole della vigilia di Lautaro, in conferenza assieme al tecnico, sono quelle di chi vuole cominciare col piede giusto: occhi solo sulla Supercoppa, dribbling al pensiero Juve, che vincendo stasera a Lecce può superare temporaneamente l'Inter in classifica, solo elogi ai compagni. Ma la domanda sul rinnovo di contratto non poteva mancare. "Torni in Italia e poi rinnovi?"."Non lo so,, sto pensando alla partita di domani, poi penserò a tornare a Milano dai miei figli che mi mancano tanto". Che Lautaro voglia firmare ormai è assodato, ma ci sono delle(capocannoniere della Serie A con un gol a partita, 20 reti e 5 assist in tutte le competizioni e un'esultanza ogni 101'), ma non banali da trattare. L'obiettivo della società è quello di chiudere la partita entro il mese, anche se l'non mette la fretta che invece poteva esserci su contratti come quello di Mkhitaryan, rinnovato assieme a Dimarco e Darmian prima della fine del 2023., balzando in testa alla classifica dei più pagati al netto in Serie A assieme a Victor Osimhen del Napoli. Un riconoscimento legittimo, dato che si tratta senza dubbio dei due migliori attaccanti del nostro campionato. Con la sensazione che, se il nigeriano sarà oggetto di altri corteggiamenti sul mercato estivo, l'argentino abbia in mente di