Oggi contro il Sassuolo ne hanno tirato uno a testa, poi a fine partita Lautaro Martinez, attaccante dell'Inter, ha voluto chiarire e spiegare quali sono le gerarchie tra i nerazzurri per i calci di rigore: "Dopo la partita con il Cagliari Lukaku mi ha detto che il prossimo l'avrei tirato io. Ne stiamo tirando uno a testa, la cosa importante è che la palla entri in porta e che l'Inter vinca la partita, chi tira non è un problema".