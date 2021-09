Lautaro Martinez, autore del primo gol dell'Inter contro l'Atalanta, è intervenuto a Dazn al termine dell'incontro: "Si poteva vincere ma anche perdere. Loro sono una squadra forte, fisica, che gioca l'uno contro uno a tutto campo. L'abbiamo affrontata tante volte e la conosciamo, credo che abbiamo avuto carattere perché abbiamo pareggiato una partita complicata, siamo riusciti ancora una volta a tirare fuori un po' di carattere. Dobbiamo continuare a lavorare e continuare su questa strada. La rimonta subita dopo il vantaggio? Dobbiamo migliorare su questo, anche a Firenze era successo. Oggi siamo partiti bene con il gol, in casa nostra non può succedere. Il rigore? Tiriamo ogni allenamento, io, Calhanoglu, Dimarco... Ha deciso il mister, Dimarco ha sbagliato ma ha fatto un grande lavoro. Sono contento per la squadra, ma dobbiamo dare di più. Champions? Dobbiamo vincere, andare là a fare il nostro gioco, togliere a loro le buone cose che fanno: fare il nostro e portare la vittoria a casa. Uno dei miei gol più belli? Non l'ho visto e non me lo ricordo bene ora, ma serve per continuare a crescere. Sono contento di essere qua e di continuare a lottare per questa maglia".