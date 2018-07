La storia d'amore fra Antonio Candreva e Allegra Luna la sua compagna da oltre un anno procede a gonfie vele. La coppia avrà presto un figlio e l'attaccante dell'Inter ha ora ritrovato stabilità e presto potrebbe arrivare anche il rinnovo di contratto con il club nerazzurro nonostante le continue voci di mercato attorno a lui.



Ma c'è di più perchè la bellissima Allegra, che è sempre più social con un profilo instagram seguitissimo ha paragonato Candreva in una delle sue Stories a un toro. No, l'acquisto di Lautaro Martinez questa volta non c'entra perchè Allegra è stata proprio esplicita nel rispondere alla domanda: "Com'è Antonio a letto?" Risposta: la foto di un toro e null'altro da aggiungere se non le foto della modella nella nostra gallery.