L'Inter vince a Bergamo contro l'Atalanta e allunga in vetta alla classifica. Tra i protagonisti del successo interista c'è sicuramente Lautaro Martinez, autore del secondo gol. Queste le sue parole a Dazn:



VITTORIA - "Sapevamo che l'Atalanta in casa non aveva ancora subito gol. Abbiamo fatto una partita discreta, i primi minuti cosi cosi, poi siamo riusciti a sbloccare la partita e abbiamo giocato con più calma. Punti importanti."



DECISIVO - "Tutti i giorni cerco di lavorare e crescere in ogni aspetto. Il tiro da fuori lo facciamo sempre in allenamento, stiamo lavorando sono contento per l'Inter."



LA SCARPA D'ORO? - "E' qualcosa di importante ma penso solo all'Inter. Ci sono state anche partite in cui non ho fatto gol, ma cerco di dare sempre il mio meglio, correndo e sacrificandomi."



INFORTUNIO DI PAVARD - "Quando finiamo l'intervista voglio andare a dedicare questa vittoria a lui. E' un ragazzo straordinario, sta dando una grande mano. Speriamo che l'infortunio non sia tanto grave."