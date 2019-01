Lautaro Martinez, numero 10 dell'Inter, ha terminato le vacanze natalizie, pronto a rituffarsi nell'avventura nerazzurra. Queste le parole del Toro rilasciate a ESPN prima volare a Milano: "L'idea è di quella di giocare di più, trovare il mio posto nella rosa: ogni giorno ci alleniamo per migliorare, per mostrare all'allenatore che siamo all'altezza del compito. Non ho giocato molto, ma le volte che ho giocato penso di aver fatto bene: mi sto divertendo, la gente mi ama, voglio continuare a fare bene".