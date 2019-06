Inter-Lazaro, finalmente ci siamo. Esplicita richiesta del neo tecnico Antonio Conte, l'esterno è pronto a diventare nerazzurro. Infatti, secondo quanto raccolto da calciomercato.com, in serata Valentino Lazaro sbarcherà a Milano, in quella che sarà a tutti gli effetti la prima tappa della sua esperienza italiana. Le visite mediche di rito saranno il passo successivo, poi il giocatore firmerà un quinquennale a 1,5 milioni a stagione.



I DETTAGLI DELL'OPERAZIONE - L'accordo con l'Hertha Berlino per il trasferimento dell'esterno era stato raggiunto da giorni, grazie anche alla mediazione di Federico Pastorello. Il club tedesco chiedeva 25 milioni, l'Inter inizialmente ne aveva proposti 20. Alla fine l'intesa è stata trovata a metà strada: 22 milioni più bonus ed affare fatto. L'austriaco classe '96 firmerà, come ricordato, nei prossimi giorni un contratto fino al 2024 a 1,5 milioni di euro a stagione. L'annuncio ufficiale dovrebbe arrivare al termine delle visite mediche, quando cioè si sarà già nel mese di luglio, in modo da caricare i costi dell'operazione sul prossimo bilancio.