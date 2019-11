Dal ritiro dell'Austria, Valentino Lazaro torna sul suo presente in crescita all'Inter e, soprattutto, sul suo rapporto con mister Antonio Conte: "Mi disse che avrei avuto la mia occasione dopo l'ultima sosta delle nazionali. Mi sembra che ora Conte veda il mio buon inserimento in squadra e questo mi rende felice - ha detto l'ex Hertha Berlino. E' andata bene sia a Bologna che contro il Borussia e ho avuto la sensazione che Conte abbia visto che potevo adattarmi perfettamente poi, naturalmente, contro l'Hellas in cui ho fornito anche un assist. Giocare a San Siro poi è qualcosa speciale: l'atmosfera è incredibile".