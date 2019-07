Dopo la seduta di allenamento di oggi, il nuovo acquisto dell'Inter Valentino Lazaro ha parlato ai microfoni di InterTv per parlare delle prime impressioni:



Come sta andando?

"Mi sento molto bene, un po' stanco perché stiamo lavorando duramente ma è normale. Sono molto felice di essere qui e di aver iniziato, tutti i ragazzi sono fantastici, c'è una grande atmosfera. Tutti abbiamo voglia di lavorare duramente. Sta andando tutto alla grande".



Come sono i nuovi compagni, come ti hanno accolto?

"Benissimo, tutti mi hanno accolto benissimo e mi stanno dando una grande mano. Sto già imparando un po' l'italiano e mi stanno aiutando con la lingua. Intanto Ivan Perisic mi sta facendo da traduttore. Tutti mi hanno accolto alla grande e sono molto felice".



C'è qualcosa che ti ha stupito del metodo di lavoro di Conte?

"Più in generale, gli piace lavorare al massimo. Questo è solo il secondo giorno ma tutti ci siamo accorti del suo metodo di lavoro e anche nelle gambe si sente, ma è normale in ritiro. Tutti lavoriamo insieme dando il massimo anche perché abbiamo obiettivi importanti e vogliamo fare bene".



Domenica c'è la prima partita, quanta voglia hai di scendere in campo?

"Sarà speciale indossare per la prima volta la maglia dell'Inter e non vedo l'ora di scendere in campo".