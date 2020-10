Valentino Lazaro, esterno del Borussia Monchengladbach, di proprietà dell’Inter, parla a Kicker: “Non so pensando al futuro. Non ho ancora giocato una sola partita qui. Mi sono trasferito al 'Gladbach per giocare, per aiutare il club a raggiungere i suoi obiettivi. Il resto lo vedremo. Non vedo l'ora che il tecnico mi scelga. Mi sento bene”.



LA PREMIER - "La prospettiva di avere davanti l'Europeo ha giocato un ruolo importante. Di qui la decisione di andare via in prestito dall'Inter per poter giocare regolarmente. Avevo contatti anche con alcuni club tedeschi ma alla fine ho preferito provare in Premier”.