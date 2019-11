Valentino Lazaro, esterno di centrocampo dell'Inter, ha parlato a InterTV dopo la vittoria per 2-1 contro il Verona: "Oggi non è stato facile giocare una squadra con 6-7 giocatori a costituire una linea arretrata. Ma penso che abbiamo giocato bene, con pazienza. Sono molto contento per la vittoria. Non era facile: è stata una partita dura, specialmente dopo aver subìto il gol su rigore. Continuerò a lavorare così, farò sempre ciò che mi chiederà Antonio Conte. Devo migliorare nella fase difensiva; mi piace sfruttare le mie abilità negli ultimi metri. Sono felice per il primo assist con la maglia dell'Inter".