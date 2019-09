Valentino, ha pubblicato un messaggio sul proprio profilo Instagram per commentare la partita pareggiata dall'con lo"Ieri la mia prima ufficiale con l’Inter, di questo sono orgoglioso, ma di certo non posso esserlo di come è andata la partita: mi dispiace molto. Lavorerò duramente insieme ai miei compagni per dare molto di più e rendere felici i nostri tifosi".