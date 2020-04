Intervistato da Sport.oe24.at, l'esterno di proprietà dell'Inter, Valentino Lazaro, parla del suo futuro.



“Se il Newcastle eserciterà l’opzione di riscatto? Non ho bisogno di farmi pensieri su questo tema in questo momento. Il mio grande obiettivo è quello di tornare a giocare regolarmente. Per questo ho fatto questo passo e sono passato dall’Inter al Newcastle. Se l’opzione verrà esercitata è una cosa che dipende da più fattori. Anche io devo prima prendere una decisione e chiarire che cosa voglio. Che cosa è giusto per me. Se sto ancora studiando l’italiano? Sì, ma lo faccio per me stesso. È sempre una cosa bella quando si impara qualcosa di nuovo nella vita. Si allargano i propri orizzonti. Contatti con i giocatori dell’Inter? Naturalmente li ho ancora con alcuni, soprattutto con Lukaku con il quale sono in amicizia più stretta”.