Intervistato da Inter TV nel prepartita della sfida di Coppa Italia contro il Cagliari, l'esterno Valentino Lazaro ha presentato così la gara in cui partirà da titolare: "Oggi la gara sarà diversa rispetto a quella con l’Atalanta. Vogliamo giocarcela al massimo perché l'obiettivo è superare il turno. Oggi ci sarà una grande chance per chi ha giocato poco, certo non sarà facile, ma vogliamo dare tutto per dimostrare quanto valiamo".