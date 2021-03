Dopo il prestito al Borussia Moenchengladbach, l'esterno austriaco, Valentino Lazaro, rientrerà all'Inter. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



"I guai fisici in realtà stanno perseguitando Lazaro, limitandolo sensibilmente: nel 2013 si è rotto il metatarso, nel 2015 i legamenti della caviglia, nel 2017 lo ha frenato un problema al collaterale, poi le tante noie muscolari. In tutto, negli ultimi sette anni è stato indisponibile per oltre 500 giorni. Per questo, benché Lazaro abbia dimostrato di far comodo al Gladbach, il club tedesco non è convinto di riscattarlo e potrebbe rispedirlo all'Inter. Perché i guai fisici al momento sono una costante della sua carriera. E questa consapevolezza, unita alla certezza delle sue qualità tecniche, porta il Gladbach a un dubbio".