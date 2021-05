Max Eberl, direttore sportivo del Borussia Monchengladbach, ha parlato del futuro di Valentino Lazaro. "Allo stato attuale, posso dire con ragionevole certezza che tornerà all'Inter. Dopo l'ultima giornata, inizieremo a costruire la rosa per la prossima stagione, perciò al momento non abbiamo ulteriori novità in merito".​

I tedeschi hanno la possibilità di riscattare l'austriaco per 13,8 milioni di euro, probabilmente troppi per un giocatore che, anche a causa di problemi muscolari, ha giocato meno del previsto. Lo scrive Transfermarkt.