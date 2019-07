Valentino Lazaro, nuovo giocatore dell'Inter, ha parlato a B.Z. del suo arrivo a Milano e dei motivi che lo hanno convinto ad accettare la proposta del club nerazzurro: ''L'Inter è un club enorme, di livello top, con una grande storia e ricco di successi, e disputa anche Champions League. Le conversazioni con Antonio Conte e i progetti che ha per me mi hanno convinto. Grazie a Conte posso crescere ulteriormente".



HERTHA BERLINO - ''Dico che sarò sempre grato a loro e a tutto il club per la fiducia e il sostegno che mi sono stati dati''.



CIFRA - ''Non mi importa la cifra spesa per me, ma ovviamente è un orgoglio che un club così ambizioso spenda per me una tale somma. Ciò significa che si fidano di me e credono in me".



INTER - ''Quasi tutto: sarà un nuovo ambiente, nuovi compagni di squadra e uno stadio incredibile. Non vedo l'ora che arrivi questa opportunità. La Serie A è un campionato che ha sempre avuto un alto profilo nel calcio. Se guardi che i giocatori stanno tornando in Italia, puoi vedere che il livello del campionato è chiaramente in rialzo. Se è migliore della Bundesliga? Sono due tornei non paragonabili, sono due culture di gioco molto diverse".



EUROPA - ''Ho deciso dopo le ultime partite con la Nazionale che volevo fare un nuovo passo. Non era nulla contro l'Hertha e la mia scelta non era legata al fatto che non giocasse a livello internazionale, ma ho deciso che volevo qualcosa di nuovo. Certo, ho sempre detto che voglio giocare sul palcoscenico internazionale, preferibilmente la Champions League. Sono contento di avere questa possibilità ora".