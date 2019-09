Quattro successi su quattro, nove gol realizzati e uno solo subito: l’Inter di Conte è una macchina a pieni giri. Domani però arriva la Lazio, che nel 2019 ha espugnato già due volte San Siro nerazzurro: a gennaio in Coppa Italia, al termine dei calci di rigore; a marzo in campionato (0-1). Non solo: nelle due occasioni precedenti i biancocelesti hanno impattato 0-0 (dicembre 2017) e di nuovo vinto in Coppa Italia (1-2 nel gennaio 2017), cosicché per trovare l’ultimo successo dell’Inter bisogna risalire al 3-0 del dicembre 2016. Secondo le quote, i nerazzurri domani reciteranno comunque da favoriti, dati a 2,05. Le distanze però non sono abissali: il pareggio vale 3,40, un altro colpo biancoceleste viaggia a 3,60. Entrambi le squadre sono andate finora sempre in rete in tutti gli impegni, compresi quelli internazionali. Il trend dovrebbe continuare, stando alla bassa quota del Goal, offerto a 1,60.