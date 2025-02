Getty Images

Inter-Lazio, la MOVIOLA LIVE: Asllani ammonito, salterebbe il derby. Correa giù in area, è rigore

Redazione CM

un minuto fa

7

Inter-Lazio è una sfida valevole per i quarti di finale della Coppa Italia. Di seguito tutti gli episodi da moviola raccontati da Calciomercato.com:





INTER-LAZIO Martedì 25/02 h. 21.00



Arbitro: Fabbri

Assistenti: Imperiale - Capaldo

IV uomo: Pezzuto

VAR: Chiffi

AVAR: Aureliano



75' - Calcio di rigore per l'Inter: grande azione di Correa che penetra in area e viene toccato da Gigot prima di calciare: per Fabbri non ci sono dubbi.



33' - Cartellino giallo per Isaksen: Fabbri non si fa ingannare dall'attaccante biancoceleste e lo ammonisce per simulazione.



14' - Ammonito Asllani, che era diffidato e, in caso di passaggio del turno dell'Inter, salterebbe l'eventuale derby di andata con il Milan.