Inter-Lazio la MOVIOLA LIVE: c'era rigore su Barella, ma il fuorigioco di Thuram annulla tutto. Dubbi su Immobile-Acerbi

La sfida fra Inter e Lazio, in scena alle 20 allo stadio Al-Awwal Park di Riyad in Arabia Saudita è la seconda semifinale della Supercoppa Italiana 2023. Le polemiche arbitrali sono rimaste in Italia e il designatore Gianluca Rocchi, ha suddiviso i suoi migliori uomini fra questa competizione e la giornata di Serie A che si disputerà in Italia. Di seguito gli episodi arbitrali più discussi, analizzati dalla moviola di Calciomercato.com.



LA DESIGNAZIONE

Inter – Lazio venerdì 19 gennaio ore 20.00

Marchetti

Baccini – Mokhtar

Iv: Marinelli

Var: Di Bello

Avar: Di Paolo

Aa Ris.: Vecchi



PRIMO TEMPO

2' Lautaro cade a terra al limite dell'area chiedendo una punizione dal limite, poi da terra colpisce Romagnoli. Marchetti dà il fallo in favore della Lazio.

6' Colpo di testa di Thuram in area piccola deviata da Gila. Timide proteste nerazzurre, ma la deviazione è regolare.

8' Azione pericolosa dell'Inter che parte da una scivolata di Pavard su Marusic che l'arbitro non sanziona. L'eventuale gol sarebbe stato annullato, c'era fallo.

17' Regolare il gol di Marcus Thuram. Sia Bastoni, che Dimarco che lo stesso Thuram sono sempre in posizione regolare.

21' Era irregolare l'intervento di Pedro su Calhanoglu. Il centrocampista interista è in anticipo sul pallone e Pedro lo travolge prendendolo pieno sul piede prima di colpire la palla. Era fallo e giallo.

29' Doppio errore dell'arbitro Marinelli. Prima inverte una rimessa laterale che era in favore della Lazio data all'Inter. Poi sugli sviluppi dell'azione (c'era stato già un doppio cambio di possesso) non concede il calcio d'angolo per tocco di Lazzari su cross di Dimarco che non ha innescato Lautaro per il 2-0.

33' Altro calcio d'angolo non concesso all'Inter. Tirocross di Calhanoglu leggermente deviato da Romagnoli

36' Scontro in area fra Barella e Gila con il difensore della Lazio che colpisce il centrocampista nerazzurro che cade e chiede un rigore che c'era. Marinelli non concede e torna indietro annullando tutta l'azione per fuorigioco di Thuram.

40' Anche Ciro Immobile chiede un rigore dopo essere entrato a contatto con Francesco Acerbi in area. I due sono corpo a corpo con il difensore che trattiene la maglia dell'attaccante che però a sua volta si aggrappa. Episodio dubbio, Marinelli giudica in campo e il var non può intervenire.