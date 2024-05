(domenica 19 maggio 2024 con calcio d'inizio alle ore 18:00) è una gara valida per la 37esima e penultima giornata di campionato in Serie A. Dopo la partita è in programma la consegna della coppa dello Scudetto ai nerazzurri, che poi continuano a festeggiare la seconda stella con le canzoni di Ligabue e Tananai. Arbitra Sacchi, assistito da Bercigli e Palermo con Santoro quarto uomo, Serra e Aureliano al Var. Occhi ai cartellini: diffidati Mkhitaryan da una parte; Casale, Lazzari, Patric e Pedro dall'altra. Nel prossimo e ultimo turno (con giorni e orari ancora da stabilire) l'Inter è impegnata sul campo del Verona, mentre la Lazio gioca in casa con il Sassuolo.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Segui Inter-Lazio su Dazn

GUARDA SU DAZN

Partita: Inter-LazioData: domenica 19 maggio 2024.Orario: calcio d'inizio alle ore 18:00.Canale TV: Dazn.Streaming: Dazn.- Inter-Lazio viene trasmessa in diretta sull'app Dazn, in streaming attraverso pc, smartphone, tablet, smart tv, consolo di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.

- Telecronaca affidata a Pierluigi Pardo, con commento tecnico di Andrea Stramaccioni.- Simone Inzaghi recupera Acerbi per la panchina, per il resto è orientato a schierare la formazione tipo. Dall'altra parte Tudor deve fare a meno dello squalificato Romagnoli e rilancia Provedel tra i pali. In attacco c'è il solito ballottaggio tra Immobile e Castellanos, mentre a centrocampo Rovella può far riposare Guendouzi.Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.

Allenatore: Inzaghi.Provedel; Patric, Casale, Gila; Marusic, Vecino, Rovella, Pellegrini; Kamada, Zaccagni; Castellanos.Allenatore: Tudor.