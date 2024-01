Inter-Lazio, le formazioni ufficiali in Supercoppa: out Luis Alberto, ancora Darmian in fascia

Inter-Lazio è la seconda semifinale della Supercoppa Italiana che andrà in scena a partire dalle 20 in Arabia Saudita. Ecco le scelte dei due allenatori, con una sorpresa a centrocampo per Sarri che non schiera Luis Alberto. Inzaghi, invece conferma Darmian in fascia.



INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Inzaghi.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Rovella, Vecino; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.