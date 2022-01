Dopo il turno dell'Epifania, con quattro partite rinviate su dieci a causa dell'emergenza Covid, la Serie A torna subito in campo con le partite della 21esima giornata, anche questa minacciata dal rischio del rinvio di alcuni match a causa dei contagi dovuti alla variante Omicron della pandemia. Il programma della giornata vede i 10 match tutti previsti per la giornata di domenica. Al Meazza, l'Inter di Simone Inzaghi sfida la Lazio di Maurizio Sarri. L'ex allenatore dei biancocelesti, ora sulla panchina dei nerazzurri campioni d'Italia e primi in classifica, deve rinunciare allo squalificato Calhanoglu, mentre Sarri deve fare a meno di Acerbi, infortunatosi nel 3-3 casalingo contro l'Empoli del 6 gennaio.



09/01/2022 Domenica 20.45 Inter-Lazio - Dazn



INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic; Lautaro Martinez, Sanchez. All. Inzaghi.



LAZIO (4-3-3): Strakosha; Marusic, Luiz Felipe, Patric, Hysaj; Milinkovic-Savic, Cataldi