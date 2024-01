Inter-Lazio: le probabili formazioni, dove vederla tv e streaming

Inter-Lazio (venerdì 19 gennaio 2024 con calcio d'inizio alle ore 20 italiane in diretta su Canale 5 e in diretta streaming su Mediaset Infinity tramite pc, tablet e smartphone o su mediasetplay.mediaset.it) è la seconda semifinale della Supercoppa Italiana che si disputerà all'Al -Awwal Park Stadium di Riyad. I nerazzurri, dopo la goleada di Monza, vogliono riconfermarsi campioni della competizione per il 3° anno di fila, proseguendo l’ottima tradizione di Inzaghi con le finali valide per i trofei nazionali. Di contro, l’ex squadra dell’allenatore piacentino, la Lazio, vuole tornare al successo in Supercoppa, dopo aver alzato la coppa nel 2019, proprio a Riyad.



LE ULTIME - Nerazzurri che arrivano con tutti gli uomini a disposizione, fatta eccezione per Cuadrado. Inzaghi, dunque, schiererà l’11 tipo. Anche Sarri può contare su tutta la rosa, recuperato Immobile in vista della spedizione araba per il primo trofeo della stagione. Ballottaggio con Isaksen per una maglia dal 1’, mentre si valuteranno le condizioni di Castellanos, partito, comunque, insieme alla squadra.



INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Inzaghi.



LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzzari, Patric, Gila, Marusic; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri.