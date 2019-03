Dopo l'anticipo di venerdì e le gare di sabato e di oggi, termina questa seracon il posticipo e big match la: allo stadio Giuseppe Meazza di Milano ldi Lucianoaffronta ladi Simonein una cruciale sfida Champions, importantissima per entrambe le compagini. Quasi un remake di quella che andò in scena nell'ultima giornata dello scorso campionato all'Olimpico, quando furono i nerazzurri a volare in Champions superando i biancocelesti e spedendoli in Europa League: i padroni di casa, ancora privi di Nainggolan ma conrecuperato e in panchina dopo 50 giorni di assenza e polemiche, vogliono vendicare l'eliminazione nei quarti di Coppa Italia patita proprio a San Siro contro i capitolini centrando la terza vittoria di fila (dopo Spal e derby), mantenendo il terzo posto e staccando la Lazio di 11 lunghezze (seppur con una partita da recuperare). Dal canto loro gli uomini di Inzaghi vogliono il quarto risultato utile consecutivo ma soprattutto portarsi potenzialmente a meno due proprio dia meneghini, avvicinando il quarto posto e la Champions. Gara particolare per il nerazzurro Keita, ex di lungo corso e titolare in attacco.Dopo due sconfitte consecutive, l’Inter ha vinto quattro delle ultime cinque partite di Serie A contro la Lazio (un pareggio). Tra le squadre incontrate almeno 50 volte in casa nel massimo campionato, soltanto contro il Genoa (quattro) e la Sampdoria (otto) l’Inter è stata sconfitta in meno gare casalinghe che dalla Lazio (nove). L'Inter ha vinto sei delle ultime sette partite di Serie A disputate dopo la pausa per le gare della Nazionale (1P). L’Inter ha vinto le ultime due partite di campionato e non arriva ad almeno tre successi di fila da novembre. La Lazio va a segno da 11 partite consecutive in Serie A, non fa meglio da dicembre 2017 (16 nell’occasione).La Lazio non ha vinto nessuna delle ultime 11 partite contro le squadre attualmente nelle prime quattro posizioni della classifica (2N, 9P): l’ultimo successo risale a ottobre 2017 contro la Juventus.L’Inter ha incassato 13 reti in 20 partite casalinghe in stagione in tutte le competizioni, 0.65 in media: l’ultima volta in cui i nerazzurri hanno fatto meglio risale alla stagione 2005/06 (0.59 reti incassate a partita in casa).Soltanto l’Empoli (due) ha segnato meno gol di testa rispetto alla Lazio (tre) in questo campionato – i biancocelesti sono anche la squadra che ha subito meno gol (due) con questo fondamentale.Ciro Immobile ha incontrato 24 squadre in Serie A con la maglia della Lazio; le uniche due alle quali non ha segnato con i biancocelesti sono l’Inter (in cinque presenze) e il Frosinone (in due partite).Il centrocampista della Lazio, Sergej Milinkovic-Savic, ha incontrato 28 volte le squadre attualmente nelle prime quattro posizioni della classifica, senza mai prendere parte attiva a una singola rete.​Handanovic; D’Ambrosio, Miranda, Skriniar, Asamoah; Vecino, Brozovic; Politano, Borja Valero, Perisic; Keita.Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Bastos; Romulo, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa; Immobile.​