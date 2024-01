Inter-Lazio LIVE, le formazioni ufficiali in Supercoppa: Inzaghi con Dumfries, Sarri lascia Luis Alberto in panchina

Inter-Lazio è la seconda semifinale della Supercoppa Italiana 2023 e andrà in scena a partire dalle 20 ora italiana allo stadio Al-Awwal Park di Riyad (l'impianto dell'Al Nassr di Cristiano Ronaldo e Marcelo Brozovic) in Arabia Saudita. La partita sarà trasmessa su Italia 1. È la seconda semifinale e chi vincerà andrà ad affrontare nella finalissima in programma lunedì 22 gennaio il Napoli che ha battuto ed eliminato per 3-0 la Fiorentina.



Simone Inzaghi ha tutti a disposizione e scenderà in campo con la formazione tipo e con ancora Darmian e non Dumries in fascia. Maurizio Sarri è alle prese con una situazione di mini-emergenza in attacco ma conferma Immobile e Zaccagni dal 1' anche se non al meglio. Sorpresa a centrocampo con Luis Alberto in panchina.



LE FORMAZIONI UFFICIALI

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Inzaghi.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Rovella, Vecino; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.