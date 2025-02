Inter-Lazio, sul gol di Arnautovic interviene l’AIA: “Il fuorigioco di De Vrij non è punibile, Mandas non può intervenire”

Getty Images

L’ha battuto lanella sfida valevole per i quarti di finale di Coppa Italia, anche se non sono mancate le polemiche.grazie al grande gol di MarkoCome evidenziato nel post gara dall’ex arbitro, moviolista di Sport Mediaset, sono sorti diversidurante la conclusione che sembra ostacolare la linea di visione del portiere biancoceleste Mandas che si sporge oltre il difensore nerazzurro per seguire la traiettoria del tiro.

Questa: “In area ci sono Dumfries e Rovella che si trattengono, uno tiene il braccio e l'altro la maglia, è reciproco. Però c'è De Vrij in posizione di fuorigioco. Corre verso il centro del campo e il grande caso è questo e se disturba o no la visuale del portiere della Lazio. Lui si disinteressa e non vuole partecipare al gioco, ma è sulla linea di visione del portiere. E il regolamento ne parla. La domanda è se Mandas vede o meno partire il pallone calciato da Arnautovic. Avrei preferito che il VAR Chiffi fosse stato più presente e richiamasse il direttore di gara Fabbri alla revisione. La sensazione che ho è che non se ne siano neanche accorti per quanto bello era il gol e perché nessuno ha protestato".

. Sono questi i tre parametri che secondo l'Associazione italiana arbitri rendonosegnato da Arnautovic.Il designatore Rocchi tiene in considerazione un aspetto molto importante:Andiamo a leggere la regola in questione, che è la numero 11 del regolamento: "Un calciatore in posizione di fuorigioco deve essere punito se interferisce con un avversario: impedendogli di giocare o di essere in grado di giocare il pallone, ostruendogli chiaramente la linea di visione...o facendo un’evidente azione che chiaramente impatta sulla capacità dell’avversario di giocare il pallone".

. La decisione del direttore di gara Fabbri non viene, così, valutata come un “chiaro errore”.