Centro gare da capoclassifica, il tecnico dell'Inter, Antonio Conte, sa come si sta in vetta. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“Conte sa come si fa. Sa cosa vuol dire essere in testa alla classifica. La vittoria di domenica con il Milan ha avuto un valore numerico e simbolico enorme. Le cifre, prima: proprio con il derby il tecnico ha centrato le 100 giornate tonde in testa alla Serie A, fra i tre campionati in panchina con la Juventus e i due di Inter, di cui peraltro 84 in solitaria. Cento volte, dunque, con gli avversari costretti a inseguire, a fare un passo più lungo delle sue squadre: mica semplice. Il simbolo, poi: il derby ha creato un solco tra Antonio e le altre. Per la prima volta da quando è sulla panchina nerazzurra, c’è più di una partita di distanza tra lui e chi insegue. Significa che da qui alla fine, nelle prossime 15 giornate, l’Inter ha un jolly da poter spendere. Ancora presto per fare certi tipi di ragionamenti? Di sicuro non può esserlo per chi insegue”.