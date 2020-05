Secondo quanto riportato da Tuttosport l'Inter e il suo ad Beppe Marotta ha a disposizione ben 15 giocatori da poter utilizzare sul mercato in scambi e contropartite. Si parte dai giocatori in prestito come Icardi, Perisic, Nainggolan, Lazaro, Joao Mario e Dalbert, ma anche i giovani Salcedo e Dimarco o gli ex-Primavera Vanheusden, Colidio, Pinamonti e Radu, arrivando fino ai nerazzurri di oggi come Gagliardini, Vecino e infine il corteggiatissimo Lautaro Martinez.