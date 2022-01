L'Inter di Simone Inzaghi ha dominato la Lazio di Sarri, è quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“In Serie A la sua forza è preponderante e l’Inter più che altro deve guardarsi da se stessa, dalla tentazione del complesso di superiorità. Nel primo tempo la supremazia degli “inzaghiani” è stata manifesta, un controllo tecnico-tattico esasperato come dimostra il dato relativo al possesso palla al 45’: 68 per cento a 32, a memoria non ricordiamo una squadra di Sarri così passiva e contemplativa del gioco altrui. Il cammino verso l’1-0 è stato un crescendo. Prima il gol annullato a Lautaro per fuorigioco infinitesimale, azione di cui resterà nella memoria la meravigliosa verticalizzazione di Sanchez. Poi la girata dell’argentino su cross di Dumfries, disinnescata dal riflesso lampo di Strakosha: se Martinez ha avuto un torto, si fa per dire, è stato quello di aver colpito troppo bene, in maniera perfetta; se avesse sporcato di un’inezia il tiro, il pallone sarebbe entrato. Infine il sinistro-laser di Bastoni, dal limite, una palla in buca, degna di un asso del biliardo. Tre istantanee a certificare un dominio assoluto”.