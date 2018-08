Asamoah al posto di Dalbert, a questo punto non sembrano più esserci dubbi per il futuro. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che spiega come Spalletti dovrà scegliere le pedine migliori in vista dei prossimi impegni.



“Il confronto tra il Dalbert di ieri e l’Alex Sandro di sabato è imbarazzante. A questo punto la scelta di Asamoah come terzino mancino sembra inesorabile. Le bocciature di agosto sono ridicole. La credibilità che l’Inter si è meritata con il mercato e con i test estivi regge. La strada è lunga. Ma la falsa partenza, in disarmonia con le altre di Champions, certamente rosicchia serenità e impone a Spalletti di accelerare il recupero delle pedine migliori”.